ماركا المدريدية: كل الطرق تقود ميسي للهلال السعودي

وكالات / سما /

يقترب ليونيل ميسي من كتابة الكلمة الأخيرة في علاقته بنادي باريس سان جيرمان، ويبرز نادي الهلال السعودي في قائمة الراغبين في توقيعه.

وسيحسم بطل العالم خلال الأيام المُقبلة مصير خطوته الجديدة، وسيُجيب على السؤال بشأن إمكانية عودته من جديد لنادي برشلونة، أم أنه سيختار تحدياً جديداً في مسيرته الحافلة.

ونشرت صحيفة ماركا المدريدية الشهيرة تقريراً عنونته بعنوان “كل الطرق تقود ليونيل ميسي إلى الهلال”.

وأشار التقرير إلى أن المُحادثات بين الدائرة المُقربة من ميسي وإدارة نادي الهلال بدأت منذ ما يُقارب الشهر، ولفتت إلى أن إدارة النادي السعودي قدمت عرضاً من الصعب رفضه.

وذكرت الصحيفة أن العرض المطروح يتضمن مبلغ يزيد عن 300 مليون يورو لكلاً من موسمي العقد.

وسيكون انتقال ميسي إلى الدوري السعودي سبباً لعودة التنافس المُباشر بينه وبين رونالدو الذي يلعب في نادي النصر، وسيكون ديربي الرياض بين الفريقين نسخة جديدة للتنافس بين نجمي الكرة العالمية.

وما يزيد من أسهم النادي السعودي في سباق الحصول على توقيع ميسي هو الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها نادي برشلونة هذه الأيام، وهو الأمر الذي يُعرقل العودة الحالمة للبرغوث.