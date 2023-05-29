تشافي يتخذ أول خطوة في مجزرة برشلونة الصيفية

وكالات / سما /

يتخذ المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أول خطوة لبداية مجزرة برشلونة الصيفية بالتخلي عن حفنة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي.

صحيفة آس الإسبانية أفادت، اليوم الإثنين، بأن تشافي سيتحرك ويبدأ في التواصل مع اللاعبين الذين لا يرغب في وجودهم في تشكيلته في الموسم المقبل، بدايةً من يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تبدأ اتصالات تشافي بأنسو فاتي، فيران توريس، بابلو توري، وفرانك كيسي، الذين يخرجون من خطط المدرب في الموسم القادم، حيث سيخبرهم المدرب أن النادي لا يريد استمرارهم مع الفريق، على أن تستمر الاتصالات حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأشارت آس إلى أن تشافي سيخبر فاتي أن خروجه من النادي هو الخيار الأفضل له وللنادي، وبخصوص فيران، يريد برشلونة الحصول على مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو مقابل التنازل عن بطاقته، ولو حدث ذلك سيسمح خروج توريس بوصول إضافات جديدة للفريق.

ووصفت الصحيفة قرار تشافي بعدم الاعتماد على كيسي بالمؤلم، حيث يقتنع المدرب باللاعب الإيفواري على الصعيد الرياضي، لكن القرار يتعلق بالأمور المالية فقط.

وبخصوص بابلو توري، لا يفكر برشلونة في بيع عقده، ويرغب في خروجه بنظام الإعارة للحصول على دقائق أكثر، علماً بأنه مطلوب في أحد أندية الدوري الهولندي في الوقت الراهن.