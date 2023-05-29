جوارديولا يتخذ أولى خطواته للتعاقد مع نيمار دا سيلفا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قد تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتوترت العلاقة بين نيمار دا سيلفا وباريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة سواء من قبل الجماهير أو الإدارة، ولذلك فإن رحيل النجم البرازيلي أصبح أمر حتمي.

وبالرغم من انتهاء عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2027، إلا أنه يرغب في الرحيل اليوم قبل غداً.

وأوضحت الصحيفة أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد يفكران في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والآن بات مانشستر سيتي هو الآخر مهتم بشدة بالحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان.

وأكملت الصحيفة أن بيب جوارديولا قد اتصل بنيمار هذا الأسبوع من أجل الحديث عن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو القادم.

ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى تدريبات باريس سان جيرمان في نهاية الصيف حيث يستمر من التعافي من إصابته في أربطة الكاحل التي أبعدته تقريباً عن نصف مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم.