رسمياً .. تشيلسي يتعاقد مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مسؤولية تدريب البلوز في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وسيبدأ المدرب الأرجنتيني دوره الجديد مع تشيلسي في الأول من شهر يوليو المقبل بعقد لمدة عامين حتى صيف عام 2025 مع إمكانية إضافة عام آخر على عقده.

وأشار موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت إلى أن خبرة ماوريسيو بوتشيتينو ستخدم النادي حيث يعتبر أحد أفضل المدربين الحاليين.

وتحدث كلاً من تود بويلي وبغداد إغبالي ملاك تشيلسي عن التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتسينو أن البلوز أجرى عملية دؤوبة ومدروسة يفخر بها المجلس من أجل التعاقد مع مدرب ناجح مثل بوتشيتسينو.

وأوضح موقع النادي أن طاقم ماوريسيو بوتشيتينو سيضم كلاً من خيسوس بيريز، وميجيل دي أجوستينو، وتوني خيمينيز، وأيضاً سيباستيانو بوتشيتينو.