  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. تشيلسي يتعاقد مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو

الثلاثاء 30 مايو 2023 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. تشيلسي يتعاقد مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مسؤولية تدريب البلوز في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وسيبدأ المدرب الأرجنتيني دوره الجديد مع تشيلسي في الأول من شهر يوليو المقبل بعقد لمدة عامين حتى صيف عام 2025 مع إمكانية إضافة عام آخر على عقده.

وأشار موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت إلى أن خبرة ماوريسيو بوتشيتينو ستخدم النادي حيث يعتبر أحد أفضل المدربين الحاليين.

وتحدث كلاً من تود بويلي وبغداد إغبالي ملاك تشيلسي عن التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتسينو أن البلوز أجرى عملية دؤوبة ومدروسة يفخر بها المجلس من أجل التعاقد مع مدرب ناجح مثل بوتشيتسينو.

وأوضح موقع النادي أن طاقم ماوريسيو بوتشيتينو سيضم كلاً من خيسوس بيريز، وميجيل دي أجوستينو، وتوني خيمينيز، وأيضاً سيباستيانو بوتشيتينو.

#تشيلسي #بوتشيتينو #البلوز

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: زيارة اشتية للقاهرة لها علاقة بتوزيع الشقق المصرية بغزة والبضائع التي يتم ادخالها للقطاع

بلدية غزة تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بمحيط مستشفى الشفاء

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

رسميا.. الفيصلي الأردني ينسحب من بطولة القدس والكرامة

الأخبار الرئيسية

أخذ قياسات منزلي شهيدين.. إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

photo_2023-05-29_21-27-26

تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية بإطلاق نار قرب "كريات أربع"

Le0aMYqA

تحقيق عن الجيل الجديد من المسلحين بالضفة.. ينذر بانفجار قريب

ملحم يكشف حقيقة تقليص ساعات الدوام الرسمي

6474ecd54c59b715053c370e

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية