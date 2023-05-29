الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين، وفتشت منازل في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عبد الله محمود فرج الله، ورياض أبو ذيب، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة إذنا غرب الخليل.

كما فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل تعود لعائلة جرادات في بلدة سعير، واعتدت بالضرب على أصحابها، ونصبت حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.