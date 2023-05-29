رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

خرق التزام نتنياهو لإدارة بايدن: غضب أميركي على الحكومة الإسرائيلية بسبب نقل المدرسة الدينية إلى البؤرة الاستيطانية "حومش"

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتراجع عن القرار في "حومش"

الجيش يمنع الصحافة من توثيق المدرسة الدينية في "حومش"

نتنياهو: الإصلاح في الجهاز القضائي لم يمت لكن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة

مقتل ضابط كبير في الأجهزة الأمنية سابقا في انقلاب قارب في إيطاليا والرقابة العسكرية تمنع نشر اسمه أو صورته

المستشارة القانونية للحكومة تعارض بشدة الوساطة الجنائية في ملفات فساد نتنياهو

بن درور يميني: اليمين المعادي للصهيونية يحلم بدولة واحدة ثنائية القومية ونتنياهو يعتمد عليهم ويلبي طلباتهم وإسرائيل تتدهور إلى الهاوية

"معاريف":

وفاة شرطية في حرس الحدود خلال التدريبات العسكرية

نتنياهو: الإصلاح القضائي لم يمت

العودة إلى "حومش" والولايات المتحدة أعربت عن معارضتها للخطوة واعتبرته "خرقا لالتزام نتنياهو"

مصادر عسكرية أعربت عن قلقها من قرار الحكومة التي أجبرت الجيش على خرق القانون والسماح بإقامة المدرسة الدينية دون ترخيص "أمر غاية في الخطورة"

أعضاء كنيست من الليكود يشكلون لوبي لحرية اليهود في الحرم القدسي

255 إسرائيليا يريدون نقل سكناهم بسبب التوتر مع المتدينين

"هآرتس":

المستوطنون ينقلون المدرسة الدينية إلى "حومش" بموافقة القيادة السياسية على الرغم من أن الأمر مخالف للقانون لتبييض البؤرة الاستيطانية بعكس موقف الأجهزة الأمنية

عموس هرئيل: سياسة فرض الواقع والجيش سمح بخطوة غير قانونية

افتتاحية الصحيفة: خطة "حومش" للخراب

لائحة اتهام غاية في الصعوبة ضد نتنياهو: عمليات القتل في المجتمع العربي

عضو الكنيست عايدة توما سليمان تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن الجرائم