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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 30 مايو 2023 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين ابراهيم (38) من بلدة كفر راعي وسكان مدينة جنين، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنين.

كما عنونت الصحف، عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وأربعة آخرون برضوض، وإحراق 5 مركبات، و270 بالة قش، خلال اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين بين ترمسعيا وقرية شرق رام الله، إضافة لمطالبة بعثات دبلوماسية إسرائيل بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-شهيد وثماني إصابات في عدوان على جنين والاحتلال يهدم منزلين في أريحا وأرطاس

-الرئاسة: المستوطنات جميعها بما فيها "حومش" غير شرعية

-الرئيس يهاتف اللواء جهاد الأعرج معزيًا بوفاة والده ويعزي بوفاة اللواء منير رزية

-"المخابرات العامة" تحبط مخططًا لتسريب أراضٍ للاحتلال في نحالين

-اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري

-الأسير المريض رياض العمور بحاجة الى عملية قلب مفتوح

-المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية تعارض "التجسير" في ملفات فساد نتنياهو

-"المتابعة العليا" تنصب خيمة اعتصام في القدس ضد الجريمة وتقاعس الشرطة الاسرائيلية

-واشنطن: بؤرة "حومش" تخرق التزامات الحكومة الاسرائيلية أمام إدارة بايدن

الأيام:

­-استشهاد ضابط مخابرات خلال اقتحام إسرائيلي واشتباكات مسلحة في جنين

-الرئيس يهاتف أردوغان مهنئًا بفوزه برئاسة تركيا

-إصابات وإحراق محاصيل زراعية في هجوم جديد للمستوطنين على دير دبوان

-إصابات خلال التصدي لاقتحامات في سياق حملة هدم وإخطار احتلالية

"-المخابرات" يحبط مخططًا لتسريب أراض في نحالين

مستوطنون يعيدون بناء المدرسة الدينية لمستوطنة "حومش" فوق أرض مصادرة

-متطرفون يطلقون من داخل الكنيست "اللوبي من أجل حرية اليهود" بالأقصى

-خمسة جرحى جراء قصف إسرائيلي على محيط دمشق

-جيش الاحتلال يبدأ مناورة تحاكي القتال على عدة جبهات

القدس:

-استشهاد أسير محرر .. وجرحى خلال اقتحام جنين

-المستوطنون ينقلون معهدا دينيا من "حوميش" إلى أراض مصادرة

-المفتي: تشكيل لوبي "جبل الهيكل" يهدف لاستباحة وتهويد الأقصى

-اشتية في زيارة عمل إلى مصر

-إصابات خلال هجوم للمستوطنين على دير دبوان

- 5 جرحى في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

#الصحف الفلسطينية

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