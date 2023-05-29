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بضغوط إسرائيلية .. إلغاء معرض مؤيد لفلسطين بسويسرا

الثلاثاء 30 مايو 2023 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بضغوط إسرائيلية .. إلغاء معرض مؤيد لفلسطين بسويسرا



القدس المحتلة / سما /

قررت بلدية جنيف في سويسرا، حظر معرض لمؤيدين للقضية الفلسطينية كان سيتم خلاله عرض العديد من الجداريات والصور والملصقات التي تظهر معاناة الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم حظر تنظيم المعرض بضغط من السفارة الإسرائيلية في سويسرا والعديد من المنظمات الموالية لإسرائيل.

وكان من المفترض أن يقام المعرض ضمن فعاليات مؤتمر بلدية جنيف الذي افتتح قبل أيام.

والمعرض جزء من سلسلة معارض نظمتها منظمة "صامدون" (تضامن مع الأسير الفلسطيني) في جميع أنحاء أوروبا. 

و"صامدون" هي منظمة غير حكومية تدعم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتعمل في أوروبا ولبنان وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي فبراير/ شباط 2021، صنف وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك بيني غانتس، منظمة "صامدون" بأنها "إرهابية" في ظل ارتباطها بالجبهة الشعبية.

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