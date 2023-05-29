هرتسوغ يتوجه إلى أذربيجان وسط إجراءات مشددة

القدس المحتلة / سما /

توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح الثلاثاء، إلى أذربيجان في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد، وستستمر ليومين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الزيارة تكتسب أهمية خاصة وأن أذربيجان مجاورة لحدود إيران، حيث اتخذت البلاد إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من عناصرها في الشوارع تحسبًا لأي محاولة إيرانية لتخريب الزيارة خاصة في ظل حالة التوتر الأمنية ما بين طهران وتل أبيب.

وأشار إلى أن الشاباك سيشارك في توفير الحماية الأمنية الكاملة للرئيس الإسرائيلي خلال تواجده في أذربيجان.

وسيلتقي هرتسوغ خلال زيارته للبلاد، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال هرتسوغ قبيل اقلاعه من مطار اللد "بن غوريون": " علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وما وراء العلاقات التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران .. إيران هي عامل غير مستقر في المنطقة التي تحاول باستمرار اتخاذ إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد التحالف النامي السلام والأمن في المنطقة وسأناقش هذا بالتأكيد". كما قال.