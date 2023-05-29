  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أخذ قياسات منزلي شهيدين.. إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

الثلاثاء 30 مايو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أخذ قياسات منزلي شهيدين.. إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة بالضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة في طولكرم وخاصة مخيم نور شمس، استخدمت خلالها قوات كبيرة لاقتحام منازل المواطنين وتفتيشها والعبث في محتوياتها وتخريبها واخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل أحد المطلوبين باستخدام قذائف الأنيرجا، كما فجرت أبواب عدة منازل من المنازل المجاورة له.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز بفعل العدوان الإسرائيلي.

واعتقل شاب على الأقل من مخيم نور شمس دون أن تعرف هويته.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة بين مخيم عسكري القديم والجديد، واقتحمت العديد من المنازل من بينها منزلي الشهيدين حسن قطناني، وحسام سليم، وقامت بأخذ قياسات منزليهما.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير في الخليل عقب تعرض مركبة عسكرية لإطلاق نار، وداهمت العديد من المنازل.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: زيارة اشتية للقاهرة لها علاقة بتوزيع الشقق المصرية بغزة والبضائع التي يتم ادخالها للقطاع

بلدية غزة تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بمحيط مستشفى الشفاء

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

مصرع مجندة إسرائيلية خلال تدريبات عسكرية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-29_21-27-26

تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية بإطلاق نار قرب "كريات أربع"

Le0aMYqA

تحقيق عن الجيل الجديد من المسلحين بالضفة.. ينذر بانفجار قريب

ملحم يكشف حقيقة تقليص ساعات الدوام الرسمي

6474ecd54c59b715053c370e

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

photo_2023-05-29_16-41-44

واشنطن تعقب على نقل معهد ديني في "حومش" الاستيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية