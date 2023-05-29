أخذ قياسات منزلي شهيدين.. إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الثلاثاء، خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة في طولكرم وخاصة مخيم نور شمس، استخدمت خلالها قوات كبيرة لاقتحام منازل المواطنين وتفتيشها والعبث في محتوياتها وتخريبها واخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل أحد المطلوبين باستخدام قذائف الأنيرجا، كما فجرت أبواب عدة منازل من المنازل المجاورة له.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق بالغاز بفعل العدوان الإسرائيلي.

واعتقل شاب على الأقل من مخيم نور شمس دون أن تعرف هويته.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة بين مخيم عسكري القديم والجديد، واقتحمت العديد من المنازل من بينها منزلي الشهيدين حسن قطناني، وحسام سليم، وقامت بأخذ قياسات منزليهما.

وأصيب مواطن بالرصاص المعدني، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير في الخليل عقب تعرض مركبة عسكرية لإطلاق نار، وداهمت العديد من المنازل.