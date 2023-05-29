  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هرتسوغ ونتنياهو يهاتفان أردوغان

الثلاثاء 30 مايو 2023 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ ونتنياهو يهاتفان أردوغان



القدس المحتلة/سما/

هاتف الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهنئين بفوزه في الانتخابات التركية.

وقال هرتسوغ في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "تحدثت مساء اليوم مع الرئيس التركي أردوغان، وهنأته بفوزه في الانتخابات، وقلت له بأنني أتوقع استمرار نمو العلاقات المشتركة".

وأضاف: "أكدنا على أهمية مواصلة العمل معًا للحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي وتعميق التعاون المثمر بل وأعربنا عن أملنا في أن نلتقي قريبًا".

واتفق نتنياهو مع أردوغان خلال مكالمة هاتفية بينهما على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").

وقال مكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه".

وأضاف: "نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا".

#هرتسوغ اردوغان #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صحيفة: زيارة اشتية للقاهرة لها علاقة بتوزيع الشقق المصرية بغزة والبضائع التي يتم ادخالها للقطاع

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

بلدية غزة تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بمحيط مستشفى الشفاء

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟

تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي تثير غضب فلسطينيي الداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-29_21-27-26

تضرر مركبة عسكرية إسرائيلية بإطلاق نار قرب "كريات أربع"

Le0aMYqA

تحقيق عن الجيل الجديد من المسلحين بالضفة.. ينذر بانفجار قريب

ملحم يكشف حقيقة تقليص ساعات الدوام الرسمي

6474ecd54c59b715053c370e

مقتل عنصر سابق في الاستخبارات الإسرائيلية شمال إيطاليا

photo_2023-05-29_16-41-44

واشنطن تعقب على نقل معهد ديني في "حومش" الاستيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية