هرتسوغ ونتنياهو يهاتفان أردوغان

القدس المحتلة/سما/

هاتف الرئيس "الإسرائيلي" يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهنئين بفوزه في الانتخابات التركية.

وقال هرتسوغ في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: "تحدثت مساء اليوم مع الرئيس التركي أردوغان، وهنأته بفوزه في الانتخابات، وقلت له بأنني أتوقع استمرار نمو العلاقات المشتركة".

وأضاف: "أكدنا على أهمية مواصلة العمل معًا للحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي وتعميق التعاون المثمر بل وأعربنا عن أملنا في أن نلتقي قريبًا".

واتفق نتنياهو مع أردوغان خلال مكالمة هاتفية بينهما على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").

وقال مكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه".

وأضاف: "نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا".