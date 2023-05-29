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الرئيس عباس يهاتف أردوغان مهنئا

الإثنين 29 مايو 2023 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف أردوغان مهنئا



رام الله/سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، الرئيس رجب طيب أردوغان، مهنئا بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وأعرب الرئيس عن أسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية، لمناسبة فوز الرئيس أردوغان وإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبه العتيد "حزب العداله والتنمية" بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان.

وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا التطلع لاستمرار العمل والتنسيق الأخوي المشترك في كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعبين اللذين تجمعهما أواصر أخوية متينة، وخدمة قضايا أمتنا وبما يحقق أهدافها العادلة وتطلعاتها المشروعة.

#الرئيس عباس

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