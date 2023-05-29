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السيسي وأردوغان يتفقان على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

الإثنين 29 مايو 2023 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وأردوغان يتفقان على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء



القاهرة/سما/

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب وأردوغان، مساء اليوم الاثنين، على "البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء".


وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، فيما أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين أكدا على "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".


وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.


وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد، فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

#السيسي #اردوغان

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