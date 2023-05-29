إصابات وإحراق محاصيل زراعية في هجوم للمستوطنين على دير دبوان

رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين وأحرقت محاصيل زراعية، مساء اليوم الإثنين، في هجوم جديد للمستوطنين على بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله.

وأفاد رئيس بلدية دير دبوان عماد مصبح، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المواطنين بالحجارة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لإصابة أربعة منهم بالحجارة، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام في منطقة "دير أبو زياد"، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين ومنازلهم، لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق.

وفا