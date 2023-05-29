فلسطين تشكر الأردن..

رام الله/سما/

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تقدير دولة فلسطين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على مكرمتها بنقل وإجلاء عدد من رعايانا من بورتسودان السودانية، الى الأردن الشقيق، وهم في طريقهم لأسرهم وذويهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعددهم 14 مواطنا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن هذا الموقف الأخوي الصادق امتداد لمواقف المملكة التاريخية والأخوية في دعم ومساندة قضايا شعبنا في المحافل كافة، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في المراحل كافة.

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