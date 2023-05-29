جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة

نابلس/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عزمه هدم منزل عائلة الشهيد عبدالفتاح خروشة من سكان مخيم عسكر في نابلس.

وبحسب جيش الاحتلال، فان قائد القيادة الوسطى يهودا فوكس أصدر اليوم أمرا بهدم المنزل الذي يسكن فيه عبد الفتاح خروشة. الذي نفذ في 26 فبراير 2023 عملية إطلاق نار في حوارة قتل فيها جنديين إسرائيليين.

واغتالت قوات إسرائيلية خروشة في مخيم جنين في السابع من مارس/ آذار الماضي، بعد أن لاحقته لأسابيع إثر اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بالسادس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.

وتعتقل قوات الاحتلال ثلاثة من أبناء خروشة الذين تتهمهم بمساعدة والدهم في العملية والتخطيط لها واخفائه.