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"التعليم العالي" تجدد التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

الإثنين 29 مايو 2023 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تجدد التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة



رام الله/سما/

 جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرها للطلبة وأولياء الأمور من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة، مبينة أنه بالإمكان الاطلاع على المكاتب المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني https://bit.ly/35c0bjU

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة، من خلال الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية، اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لدى الوزارة، لبحث موضوعات عدة، بما فيها التركيز على جودة الخدمات التي تقدّمها هذه المكاتب، لتنظيم توفير القبولات للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة.

وشارك في الاجتماع مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير دائرة مكاتب الخدمات الجامعية نانسي عاكف، ومدير دائرة شؤون الجامعات صابرين مزهر.

وناقشت الوزارة مع المكاتب التعليمات والأنظمة التي يجب الالتزام بها، بما فيها الحرص على ضرورة التأكد من أن الجامعة أو البرنامج التعليمي الذي سيلتحق به الطالب/ة معتمد ومعترف به لدى وزارة "التعليم العالي".

وفي هذا السياق، أكد الحلو وبركات أهمية أن توفّر المكاتب نشرةً حديثة حول الخدمات التي تُقدّمها للطلبة والتخصصات والدُول والجامعات التي تتعامل معها ومواقعها الإلكترونية، إضافةً لنشرة حول أنظمة التعليم، وأسس القبول، والتسجيل، والرسوم الدراسيّة، وتكاليف المعيشة في البلد الذي يرغب الطالب/ة بالدراسة فيه.

وشدّدا على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بمعدلات القبول، لافتةً إلى أنه لا يجوز لأي مكتب قبول أي طلب للحصول على مقعد للدراسة؛ يخالف المعدلات المعتمدة لدى الوزارة، وأنه بإمكان الطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة الجامعات الخارجية المعتمدة لدى الوزارة من خلال الرابط https://bit.ly/2SoMdIK 

#وزارة التربية والتعليم

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