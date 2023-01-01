لمنع إجراء "قرعة الحج".. قوات الاحتلال تعتقل عددا من كوادر فتح من الأقصى

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، عصر اليوم الإثنين، عددا من كوادر حركة فتح من المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن القوات اعتقلت عددا من كوادر حركة فتح في القدس، لمنعهم من إجراء "قرعة الحج الخاصة بالمقدسيين" والمقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت المحافظة أنه عرف من المعتقلين: عاهد الرشق، هشام شقير، إياد بشير، والمصور الصحفي أحمد جلاجل.

ونشرت محافظة القدس أسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج لمكرمة السيد الرئيس الخاصة بالمقدسيين، وهم:

محمد شويكي

نورا طه عبد المجيد ابو خلف

كريم منير ابو خلف

محمد ماهر السلايمة

حياة جبريل مرشد سلايمة

رياض عزات كرامة

روضة جودت كرامة

فاطمة محمد حسن عياش

سليمان جابر عياش

أحلام داوود قراعين

محمد عيسى عبد قراعين

نعيم محمد العباسي

مي موسى العباسي

حنان محمد حسين زحايكة

يونس زحايكة

موسى ذياب منصور

فاطمة منصور

عبد المجيد ابو صبيح

سميحة عبد الفتاح ابو صبيح

وفاء فضل النابلسي

إدريس صالح النابلسي

جمال احمد شيحة

ندى شيحة

تغريد الشامي

نوال صالح قمبر

نجوى محمد ديب عبد سليم

فردوس محمد ابو فرحة

بسمة عمر عبد الحميد كرامة

عرفات عزات كرامة

سهام داوود قمبر

يوسف محمد قمبر

عصام رشيد شرف

سائدة رشيدة درويش

فتحية عوض عطية

تيسير خليل صالح حماد

آمال عبد الرحمن الرملاوي

حبيبة جميل عيسى ابو ماضي

نسيم ماجد ابو ماضي

آمال عامر عيسى عليان

تيسير محمد عليان

خالد وليد يوسف حمدان

فهيمة محمد احمد حمدان

طلال عبد الجبار الزرو

عدلة الزرو

نائلة صبحي ابو هيكل

ربحي سنقرط

وسيم حلمي شعبان عبيد

حلمي عبيد

وليد ابراهيم النتشة

ربيحة محمد خليل النتشة