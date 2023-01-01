  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟

الإثنين 29 مايو 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات هاليفي حول "وحدة الرضوان".. استهتار أم استغلال؟



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي مؤخرا مسؤولي المخابرات من التمجيد المفرط "لوحدة الرضوان"، وحدة النخبة التابعة لحزب الله اللبناني.


جاءت تصريحات هاليفي بحسب "موقع والا" خلال مؤتمر عقد قبل أسبوع ونصف في القيادة الشمالية، والذي يهدف الى التعمق والتعرف على وحدة النخبة في حزب الله.

ودعي الى هذا المؤتمر قادة كبار من الفرق الأمامية للجيش الإسرائيلي وقوات اضافية انضموا اليهم قبل وقت قليل من مناورة كبيرة الحجم أجرتها عناصر حزب الله في قرى بجنوب لبنان.

وتم خلال المؤتمر امكانية تعرض البلدات الاسرائيلية القريبة من الحدود عن طريق قذائف قصيرة المدى تحمل رأسا حربيا متفجرا يزن مئات الكيلوغرامات. 

وخلال اليوم الدراسي، قدمت مراجعات من قبل قادرة كبار، بما يشمل مسؤولين كبار من وحدة الأبحاث في جهاز المخابرات العسكرية. بما يشمل استعراض أفلام لأغراض التوضيح حول قدرات وحدة الرضوان بالدفاع والهجوم، وسائل قتالية وطرق عمل، بينها رشقات صاروخية قصيرة المدى وثقيلة تتسبب بهدم كبير للمباني والبنى التحتية، التسلل للبلدات الاسرائيليةـ محاولات خطف، قتل والتحصن واغلاق مفترقات. 

وبحسب مصادر في الفرقة 36ـ، رئيس هيئة الأركان ، الذي صعد الى المنصة بعد عرض الأفلام، وجه ملاحظة في بداية اقواله لمنتجي الأفلام حول الفحوى وحذر من "تعظيم زائد" لقوات حزب الله، بالتشديد على وحدة الرضوان.

هاليفي الذي شغل سابقا قائد تشكيل الجليل ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، مطلع جدا على تطورات تشكيله وحدة حزب الله على مدار سنوات. 

وتطرق مسؤولون في الجيش الاسرائيلي الى تصريحات هاليفي فوق المنصة وشددوا على أن رئيس هيئة الأركان لا يستهتر بقدرات قوة الرضوان، والتي هي القوة المركزية لحزب الله, وبرأيهم، هاليفي اراد التشديد على أنه الى جانب المخاطر، يمكن انتهاز الفرص التي طرأت من سوء تصرف وحدة الرضوان. يعتقد هاليفي ان حقيقة بأن الوحدة نمت يصعب عليها من الحفاظ على سريتها ويجب على الجيش الاسرائيلي استغلال ذلك. 

في حين أن مسؤولين عسكريين حللوا تصريحات هاليفي قالوا إن حجم قوة الرضوان يزيد من انكشافها، ويجعل الأمر أكثر تعقيدا ويجعله يعتمد على أدوات ثقيلة. هذه الحقيقة تتيح للجيش الاسرائيلي مفاجئتهم بهجوم، واستهدافهم بصورة كبيرة في حال تسلل الى الأراضي الاسرائيلية والتأكد من أن أي مقاتل يجتاز الحدود- لن يعود الى لبنان". 

#فرقة الرضوان #حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

تهنئة فلسطينية واسعة لأردوغان

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

زعيم عربي أول المهنئين لأردوغان بفوزه في انتخابات تركيا

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

خطاب أردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

الاحتلال يعلن إجراء مناورة عسكرية في"الكرياه"

الأخبار الرئيسية

مفتي فلسطين يحذر من تداعيات تشكيل لوبي "جبل الهيكل"

aa325b73dfb64695baf434205e75151a

تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي تثير غضب فلسطينيي الداخل المحتل

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن فوز أردوغان؟

20230529023634

معاريف: "الملحمة" في لجنة تعيين القضاة تثير صراعا داخل المعارضة الإسرائيلية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو لم يبق لنا إلا حلين.. نكبة ثانية أو دولة واحدة بـ"وزير دفاع فلسطيني"؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية