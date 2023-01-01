اشتية يصل القاهرة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

القاهرة/سما/

- وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي .

وكان في استقبال رئيس الوزراء في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، نظيره المصري مصطفى مدبولي، ووزراء الحكومة المصرية، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومستشارو السفارة.

واستعرض رئيس الوزراء ونظيره المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والمصري .

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة اشتية للعاصمة المصرية، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، لتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في المجالات كافة بين فلسطين ومصر، وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إضافة لعدد من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.

وقال السفير اللوح إن مشاركة تسع حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس، عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي، لتحقيق الإفادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة.

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