بلدية غزة تصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بمحيط مستشفى الشفاء

غزة/سما/

أصدرت بلدية غزة، اليوم الإثنين، تنويهاََ هاما للمواطنين في محيط مستشفى الشفاء، من أجل تسهيل مرور حركة سيارات الإسعاف والسكان.

وقالت بلدية غزة في تنويهها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): "السكان وأصحاب المصالح التجارية في محيط مجمع الشفاء الطبي، وفي إطار السعي المستمر لتسهيل حركة مركبات الإسعاف والطوارئ كما السكان، نعلمكم أننا في بلدية غزة سنشرع بحملة لإزالة التعديات على الأرصفة والطرقات في محيط مجمع الشفاء الطبي ابتداءً من مسجد البورنو شمالاً وحتى مركز رشاد الشوا الثقافي جنوباً" .

ودعت "البلدية" السكان وأصحاب المنشئات التجارية والباعة الجائلين التعاون مع البلدية بإزالة أي تعديات بشكل طوعي قبل يوم الخميس الموافق 1 حزيران/ يونيو وذلك تفادياً لأي تبعات قانونية قد تطال المخالفين .