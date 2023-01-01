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بكيرات: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على القدس

الإثنين 29 مايو 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بكيرات: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على القدس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن الاحتلال يشن حربا ممنهجة تزداد كماً ونوعاً تجاه مدينة القدس المحتلة.

وأوضح بكيرات خلال تصريح لمنصة "حطين" الرقمية، أن الاحتلال يهدف إلى تهويد القدس بشكل كامل، ويسعى لتغيير الهوية البصرية للمدينة من خلال الاستيطان والهدم، مشيرًا إلى وجود صراع ديمغرافي مع الاحتلال في المدينة.

وبين أن الاحتلال يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى من خلال التضييق على المصلين.

وأكد على أن الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى يشكل عائقا للمحتل لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن اجتماع قادة الاحتلال في المسجد الأقصى ضربة مؤلمة للعالم العربي والإسلامي.

وواصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى، كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وتزايد منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، كما تكررت الاستفزازات بحق المصلين في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بحماية قوات الاحتلال؛ في تطور خطير في مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

#القدس المحتلة #ناجح بكيرات

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