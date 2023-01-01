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هيئة المعابر بغزة تتخذ جملة قرارات بخصوص آلية العمل

الإثنين 29 مايو 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المعابر بغزة تتخذ جملة قرارات بخصوص آلية العمل



غزة/سما/

عقد مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اللواء فؤاد أبو بطيحان، اليوم الاثنين، اجتماع مع مدراء الإدارات والوحدات.

واعلن أبو بطيحان، في تصريح صحفي، أنه تم الاتفاق على تفعيل أرقام ساخنه للمواطنين أثناء التصعيد لتسهيل معاملات المواطنين، والعمل على توقيف نشر كشوفات السفر عبر مواقع الانترنت وذلك لخصوصية المواطنين.

كما وتم الاتفاق على تفعيل رابط إلكتروني جديد لألية العمل، وإنجاز توسعة صالة الوصول بمعبر رفح لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين القادمين، وقرب إنجاز مبنى اداري داخل معبر رفح التجاري، وبدء انشاء مبنى إداري داخل معبر كرم أبو سالم، وفق بطيحان.

وأضاف المدير، أنه تم إنهاء بعض الإصلاحات لصالة المغادرة داخل منفذ بيت حانون جراء العدوان الأخير على القطاع.

#هيئة المعابر بغزة

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