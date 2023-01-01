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مفتي فلسطين يحذر من تداعيات تشكيل لوبي "جبل الهيكل"

الإثنين 29 مايو 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي فلسطين يحذر من تداعيات تشكيل لوبي "جبل الهيكل"



القدس المحتلة/سما/

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، من تداعيات تشكيل لوبي جديد في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) تحت اسم (من أجل حرية اليهود في جبل الهيكل)، مؤكدًا أن هذا الأمر يصب في محاولات حكومة الاحتلال في استباحة وتهويد والسيطرة على المسجد الأقصى.

وشدّد الشيخ حسين، الذي يرأس مجلس الإفتاء الأعلى، في تصريح صحفي، على أن هذه المحاولات "الإسرائيلية"، "تمس بعقيدة المسلمين وتثير مشاعرهم، ويترتب على الاحتلال وقفها، لأنها تقود المنطقة إلى مضاعفات خطيرة" في إشارة منه إلى تفجير الاوضاع.

وقال حسين: إن "محاولات السيطرة على المسجد الأقصى متعددة وكثيرة منها: الاقتحامات المتكررة وإقامة الشعارات الدينية في الأقصى"، مؤكدًا أن المسجد الأقصى، مسجد إسلامي خالص.

ودعا المفتي العام للقدس، شعوب الأمتين العربية والإسلامية في الدفاع عن الأقصى ومنع محاولات السيطرة "الإسرائيلية" عليه.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: أن "اللوبي سيناقش أهمية الحرم القدسي في الصهيونية ومكانته في الوجود الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الغرض من هذا اللوبي هو الترويج لإقامة (الحرم الهيكل) المزعوم، ويهدف أيضًا إلى زيادة عدد المقتحمين للأقصى وتعريفهم بأهمية هذه الخطوات

وتشهد باحات المسجد الأقصى، اقتحامات متكررة لمئات المستوطنين حيث يؤدون طقوسًا تلمودية مع جولات استفزازية، بحماية قوات الاحتلال.

#لوبي جبل الهيكل #الاحتلال #محمد حسين

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