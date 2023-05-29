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سلطات الاحتلال تسلم أوامر إخلاء واستدعاء أصحاب أراض من قلنسوة للتحقيق

الإثنين 29 مايو 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تسلم أوامر إخلاء واستدعاء أصحاب أراض من قلنسوة للتحقيق



الداخل المحتل/سما/

شنّت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة على أراضي مدينة قلنسوة، وتحديدا المنطقة الغربية، وسلمت أصحابها أوامر إخلاء واستدعاء للتحقيق.

وجاء في التفاصيل، سلمت السلطات عشرات أوامر الإخلاء واستدعاء للتحقيق لأصحاب أراض ومنشآت من قلنسوة، في منطقتي متنزه السلام، وبالقرب من خط شركة المياه (مكوروت).

وجاءت هذه الأوامر في إطار حملة تشنها السلطات الإسرائيلية على أصحاب الأراضي في منطقة المثلث، وخصوصا المثلث الجنوبي، إذ أصدرت مئات أوامر الهدم في الشهر الأخير لأصحاب أراض من الطيبة والطيرة وقلنسوة.

وقال عبد الرحيم عودة من الحراك الشبابي في قلنسوة  إن "هذه حملة واسعة تستهدف أراضي المثلث وليس قلنسوة فحسب. رأينا قبل ذلك في ما حدث بالطيبة والطيرة، والآن قلنسوة".

وأكد أنه "يجب على أصحاب الأراضي التواصل مع مختصين ومحامين وعدم التصرف بصورة فردية. يجب على أصحاب الأراضي أن يكونوا يدا واحدا وألا ينتظروا أحدا لمساعدتهم. لا تعويل على القيادات".

عرب48

#قلنسوة

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