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مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024

الإثنين 29 مايو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة الاتصالات تجدد العهد مع المنتخب الفدائي لموسم 2023/2024



رام الله/سما/

 وقع الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والسيد عبد المجيد ملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم الإثنين، اتفاقيتي تعاون لرعاية المنتخب الفلسطيني، ورعاية بطولة القدس والكرامة التي تجمع نخبة الأندية الفلسطينية والأردنية والمقامة بتنظيم مشترك من الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم.

وثمن الرجوب الدور الاستراتيجي لشركات مجموعة الاتصالات في دعم الرياضة الفلسطينية على مدار السنوات الفائتة برعايتها للمنتخب "الفدائي" والاتحادات الرياضية الوطنية والعديد من الفعاليات الرياضية والشبابية، مشيرًا أنه وبالرغم من تواضع الإمكانيات نسبياً في فلسطين مقارنة مع دول الجوار، إلا أن تظافر الجهود المشتركة من الاتحادات والقطاع الخاص واللاعبين كان له الدور الأساسي في تحسين نتائج الرياضة الفلسطينية في المشاركات الإقليمية والعالمية.

من جهته عبر ملحم، عن فخره بالمنتخب الفلسطيني "الفدائي"ونتائجه وباستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقيادة الأخ جبريل رئيس الاتحاد، وبجهوده المستمرة ودوره الريادي لتعزيز حضور الرياضة الفلسطينية إقليمياً وعالمياً، حيث استطاع الاتحاد النهوض بمسيرة تطور الرياضة الفلسطينية ورفع اسم فلسطين ومشاركتها في مختلف المحافل الرياضية.

وأضاف "وجود الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة في بلدهم الثاني فلسطين مهم جداً ويساهم في كسر الحصار المفروض على رياضتنا الفلسطينية"، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة المتمثلة في رعاية مجموعة الاتصالات للبطولة للعام الثاني على التوالي، ومؤكداً أن هذه البطولة دليل واضح على عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

والجدير ذكره، أن مجموعة الاتصالات هي راعي الرياضة الفلسطينيةعلى مدار 14 عاماً ماضياً، حيث قدمت ولمدة 8 سنوات متتالية الرعاية الحصرية والاستراتيجية للمنتخب الفلسطيني "الفدائي" ودعمته بكافة المحافل الرياضية الدولية المشارك بها، بالإضافة إلى دعمها المتواصل لعدد كبير من الأنشطة والاتحادات الرياضية الفلسطينية، وأهمها اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة واليد والرياضات الإلكترونية.                      

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