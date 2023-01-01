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مصرع 4 أشخاص بينهم إسرائيلي بانقلاب قارب سياحي في إيطاليا

الإثنين 29 مايو 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 4 أشخاص بينهم إسرائيلي بانقلاب قارب سياحي في إيطاليا



روما/سما/

قضى أربعة أشخاص في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حسبما أفاد عناصر الإطفاء، اليوم الإثنين.

انقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترا، مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة، حين هبت عاصفة فجأة.

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة فرانس برس "عُثر على جثث أربعة أشخاص".

وبين الضحايا إسرائيلي خمسيني، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

أما الضحايا الآخرين، فهم مواطنة روسية ومواطنان إيطاليان، وفق موقع "فاريسي نيوز" الإخباري المحلي.

وتحدث رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا، عن "حادث خطير جدا" نجم عن "زوبعة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيا من الركاب انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقل سياحا ايطاليين وأجانب، وغرق بسرعة.

وأظهر مقطع فيديو صوره عناصر الإطفاء ومروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وأنقاض.

يذكر أن بحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتعد وجهة سياحية شهيرة.

#اسرائيل #ايطاليا

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