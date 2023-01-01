فتوح يطلع السفير المغربي على آخر المستجدات

رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الإثنين، سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقال فتوح خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس الوطني في رام الله، بحضور نائبه موسى حديد، إن الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياستها العنجهية الإجرامية وممارستها، والتي كان آخرها استشهاد الشاب أشرف إبراهيم فجرا في جنين، واستمرار عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ومداهمة البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأعرب فتوح عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مثمنا موقف المملكة المغربية الداعم للقضية الفلسطينية.

بدوره، أشاد السفير المغربي بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وأنها ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.