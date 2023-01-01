جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أشرف ابراهيم في جنين

جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الاثنين، بمراسم عسكرية جثمان الشهيد الأسير المحرر الضابط في المخابرات الأسير المحرر أشرف محمد إبراهيم، الى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحي الشرقي في جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين، باتجاه منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد المدينة، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه.

ومن ثم انطلق الموكب بمسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة وهم يرفعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني وكوفية حركة فتح باتجاه المقبرة، حيث ووري الجثمان الثرى.

وشارك في مراسم التشييع مدير جهاز المخابرات العامة العميد أحمد أبو حديد وضباط الجهاز، وأمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء الاقليم وكوادر حركة فتح، وحشد غفير من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية.

وأكد عضو اقليم فتح أسامة بزور في كلمة حركة فتح وجهاز المخابرات، أن إرهاب وإجرام الاحتلال المستمر لن يثني شعبنا عن الإستمرار في المقاومة والتصدي لعدوانه، داعيا الى الإلتفاف حول أجهزتنا والتي هي الحامي والمدافع على أمن وحياة المواطنين.

وفي نهاية التشييع، وضع العميد أبو حديد أكليلا من الزهور على قبر الشهيد، بإسم رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج .

يذكر أن الضابط في جهاز المخابرات العامة، أمضى مدة 11 عاما في سجون الاحتلال، واستُشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة جنين، كما أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة اليوم.

وأعلنت حركة "فتح" عن إقامة بيت عزاء للشهيد أشرف إبراهيم في جمعية جنين الخيرية في مدينة جنين.