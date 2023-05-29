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إيران تعلن اعتقال خلية إرهابية على صلة بـ"إسرائيل"

الإثنين 29 مايو 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن اعتقال خلية إرهابية على صلة بـ"إسرائيل"



طهران/سما/


أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن ​السلطات الأمنية​ ألقت القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة ب​إسرائيل​ كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال.ونقلت الوكالة عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية بأن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

وأوضح أنه تم خلال هذه العملية اعتقال 14 عنصرا على صلة بإسرائيل، حيث كانون ينوون تحديد أشخاص لاغتيالهم، من دون أن يكشف تفاصيل أخرى عن الخلية أو الأشخاص الذين كانت تخطط لاغتيالها.

#ايران

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