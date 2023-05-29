"مباحث التموين بغزة" توقف مخبزين ومطعماً عن العمل لانعدام شروط الصحة

غزة / سما /

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظتي غزة ورفح، بالتعاون مع وزارتي الصحة والاقتصاد، مخبزين ومطعماً عن العمل لمدة 48 ساعة.

وأوضحت مباحث التموين أنها أوقفت هذه المنشآت لانعدام الشروط الصحية فيها.

وأشارت إلى إتلاف 250 كغم من خلطة الدقيق داخل المخبزين، وقالت إنها “كانت مخالفة للمواصفات والشروط الصحية”.

ولفتت المباحث أنها أوقفت مطعماً للشاورما في غزة، لذات الأسباب.

وبيّنت أنها أخطرت عدداً من المنشآت الصناعية لتطبيق الشروط الصحية.

وأفادت المباحث بأنها أحالت ملفات القضايا للجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية حسب ما هو معمول به.