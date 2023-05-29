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الرئاسة: جميع المستوطنات بما فيهم "حومش" غير شرعية

الإثنين 29 مايو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: جميع المستوطنات بما فيهم "حومش" غير شرعية



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.


وأضاف أبو ردينة في بيان له، "إن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005  مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها".


وأكد أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.

#الرئاسة الفلسطينية #حومش #المستوطنات

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