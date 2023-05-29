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فتوح: حكومة الاحتلال تواصل جرائمها وإعداماتها بحق شعبنا

الإثنين 29 مايو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، قيام عناصر من جيش الاحتلال، بإعدام الأسير المحرر أشرف إبراهيم فجر اليوم في مدينة جنين.

وحمّل فتوح في بيان له، اليوم الإثنين، حكومة الإجرام الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أي حساب من المجتمع الدولي.

وأضاف، منذ بداية العام مارس جيش الاحتلال سياسة الإعدام الميداني والاغتيالات، لقتل أكبر عدد من أبناء شعبنا، وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري 158 شهيدا، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلا، إضافة إلى عمليات التخريب وقصف المباني وتدميرها على رؤوس المدنيين، وحرق الممتلكات والمنازل على أيدي المتطرفين المستوطنين.

#روحي فتوح #حكومة الاحتلال #الاحتلال

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