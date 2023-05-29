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تصالح الفنان أحمد عز وزينة في دعوى الدفع أو الحبس

الإثنين 29 مايو 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصالح الفنان أحمد عز وزينة في دعوى الدفع أو الحبس



وكالات / سما /

قضت الدائرة 15 بمحكمة أسرة مدينة نصر، أمس الأحد، بانقضاء دعوى "الدفع أو الحبس" المُقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز بسداده مليون و 761 ألف جنيه .

وكان أكد المستشار معتز الدكر محامي الفنانة زينة أن الفنان أحمد عز دفع مبلغ مليون و761 ألف جنيه قيمة النفقة التي أقرتها المحكمة لموكلته زينة، وانه دفع عن طريق إنذارات عرض، حيث دفعها للمحضر والمحضر قام بإعطاء المبلغ للفنانة زينة.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيهاإسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيهابتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

#أحمد عز #زينة #الدفع #الحبس

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