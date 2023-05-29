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المخابرات العامة تحبط مخططا كبيرا لتسريب أراضٍ للاحتلال في بيت لحم

الإثنين 29 مايو 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخابرات العامة تحبط مخططا كبيرا لتسريب أراضٍ للاحتلال في بيت لحم



رام الله / سما /

 تمكن جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم، وبناء على معلومات استخبارية، ومتابعة استمرت لمدة طويلة من احباط صفقة تسريب اراضي فلسطينية لصالح الاحتلال.

وقال مصدر امني في الجهاز انه بعد الوصول الى معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب اراضي للاحتلال في محافظة بيت لحم ، وبعد اسكتمال اجراءات المتابعة الاستخبارية ، تم اعتقال أربعة اشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الاجراءات والوكالات التي كانوا بصدد اعدادها لتنفيذ الصفقة، الامر الذي أفشل مخطط لتسريب مئات الدنمات لصالح الاحتلال.

واضاف المصدر انه تم احالة الموقوفين وملف القضية، الى النيابة العامة لإكمال الاجراءات القانونية وفق الاصول.

وأوضح المصدر أن الاراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم و هي ملاصقة لمستوطنتي (بيتار عليت) و(مستوطنة دانيال).

وأضاف المصدر، ان جهاز المخابرات العامة يهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر في اية عملية بيع اراض، والتأكد من كل الاجراءات بانها وفق القانون، وخصوصا في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وابلاغ الجهات المختصة عن اية حالة يشتبه فيها بشبهة عملية تسريب اراض لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الامر من تهديد خطير لأمن الوطن.

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