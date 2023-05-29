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نصائح لتخفيف متلازمة القولون العصبي

الإثنين 29 مايو 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لتخفيف متلازمة القولون العصبي



وكالات / سما /

تعتبر متلازمة القولون العصبي حالة منهكة تؤثر على مختلف جوانب حياة الأشخاص المصابين بها، وعلاجها لا يتم بالأدوية فقط بل يتطلب عادات يومية وروتين غذائي للتغلب عليها.

واتفق جميع الخبراء على أن العادات التالية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من حياة المصابين:

-شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

-ممارسة الرياضة.

-أخذ قسط كاف من الراحة على مدار اليوم.

-الانتظام في تناول الوجبات.

-تجنب الأطعمة المحفزة الحارة أو المقلية أو المصنعة أو المكررة و الكربوهيدرات المكررة والكحول.

-تجنب الملابس الضيقة التي قد تكون غير مريحة في حالة حدوث تشنج مفاجئ.

-شرب الشاي بالنعنع للتخفيف من الانتفاخ.

-تناول الفواكه والخضروات، وإضافة مصادر "البروبيوتيك" مثل الشوفان والموز إلى نظامك الغذائي لدعم صحة الأمعاء.

ومن أعراض القولون العصبي:

-الانتفاخ.

-التشنج المؤلم.

-كثرة الدخول إلى المرحاض.

-انخفاض بالطاقة والتركيز خلال اليوم.

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