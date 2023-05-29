روبوت ChatGPT قد يغادر دول الاتحاد الأوروبى - تفاصيل

وكالات / سما /

صرح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، بأن شركته قد تنسحب من دول الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات الجديدة التي قد يقرها الاتحاد الأوروبي في وقت قريب.

وتسعى الشركة إلى توفير روبوت ChatGPT لجميع المستخدمين حول العالم خلال عام 2023، إلا أنه قد يغيب عن دول الاتحاد الأوروبي، مثل روبوت جوجل Bard، وفقاً لموقع aitnews.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن OpenAI لا تخطط في الوقت الحالي للمغادرة، لكنها “قد تحتاج إلى ذلك”، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز.

وأضاف “ألتمان” أن المسودة الحالية لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي ستكون “مفرطة في التنظيم”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عنها، وأن ذلك لا يزال قيد النقاش.

يُذكر أن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي لايزال قيد التطوير منذ سنوات. وفي عام 2020، ضغط ممثلو كبرى الشركات التقنية، مثل جوجل وميتا وآبل، على مشرعي الاتحاد الأوروبي بسبب القواعد التي قد تُفرض على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال “ألتمان”، في حدث أقيم في لندن عن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، إن شركة OpenAI سوف تحاول الامتثال للقوانين، إلا أن التشريع المخطط إطلاقه في الاتحاد الأوروبي يشكل عقبات أكبر، لما أسماه “أنظمة الذكاء الاصطناعي الشاملة”، مثل روبوت ChatGPT.

وكانت مارغريت فيستاجر، رئيسة اللجنة الرقمية للمفوضية الأوروبية، قد صرحت في عام 2021، بأن “الثقة أمر لا بد منه، وليست شيئًا اختياريًا، عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي”، كما أشارت إلى أن القواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى “تطوير معايير عالمية جديدة للتأكد من الذكاء الاصطناعي يمكن الوثوق به”، على حد تعبيرها.

وكان روبوت ChatGPT قد تعرض للحجب مؤقتًا في وقت سابق بأمر من السلطات الإيطالية، قبل أن يعود مجددًا بعد سلسلة من الإجراءات التصحيحية، كانت قد طُلبت من الشركة المطورة للمزيد من الشفافية، والحفاظ على بيانات المستخدمين.

ومن جهة أخرى، أطلقت جوجل روبوت الدردشة المنافس Bard في جميع دول العالم تقريبًا، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي، بسبب التشريعات والقوانين المنظمة، حيث ترى جوجل أنها قد تعوق تطوير الروبوت في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI بدأت بإطلاق تطبيق ChatGPT على هواتف آيفون، إذ يتوفر حتى الآن فيما يزيد على 40 دولة حول العالم، منها دول عربية، ويتوقع أن تطلق الشركة نسخة من التطبيق على نظام أندرويد خلال وقت قريب.