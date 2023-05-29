استخدامات مفيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنازل

وكالات / سما /

أصبح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أمراً معتاداً في جميع مناحي الحياة، لاسيما في المنازل من خلال الأجهزة التي نستخدمها يومياً، من مثل أجهزة التحكم الصوتي وأجهزة المراقبة.

ونستكشف فيما يلي بعض الطرق البسيطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنازل، بحسب موقع "فيروفيال":

الكاميرات الذكية

تساعد الكاميرات الذكية المستخدمين على مراقبة ما يحدث حول منازلهم أثناء عدم وجودهم. سواء أكان لديك حيوان أليف أم طفل مفعم بالحيوية أو ترغب في فحص جليسة الأطفال، يمكن أن تساعدك الكاميرا الذكية في مراقبة الموقف.

وتقوم هذه الأجهزة ببث الفيديو المباشر واستخدام الصوت ثنائي الاتجاه. وهذا يعني أنه يمكنك استخدامها للاتصالات أيضاً. ويمكنك تسجيل الوصول مع أطفالك بعد عودتهم من العمل إلى المنزل، أو تهدئة حيوانك الأليف من خلال السماح لهم بسماع صوتك، أو حتى إبعاد المتطفلين واللصوص عن المنزل.

المساعدات الذكية

في الآونة الأخيرة، يأتي الاستخدام الأكثر شيوعاً للذكاء الاصطناعي في المنازل في شكل مساعدين أذكياء، مثل: أليكسا وسيري ومساعد جوجل. وتأخذ هذه المساعدات الأوامر الصوتية وتترجمها إلى أفعال.

ويمكنك استخدامها للاتصال بصديق، وإضافة عناصر إلى قائمة التسوق، والحصول على إجابات لبعض الأسئلة، والعثور على المعلومات التي تحتاجها، وما إلى ذلك.

أجهزة المطبخ الذكية

يمكن أن تأتي آلة صنع القهوة أو الفرن أو المقلاة الهوائية أو الثلاجة بميزات ذكية. ويمكن لآلة صنع القهوة أن تتعلم إعادة الجدولة وترحب بك كل صباح.

ويمكن للثلاجة أن تراقب كمية الطعام، بل وتطلب بعضاً منه بدلاً منك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إعداد وجبات الطعام باستخدام المكونات الموجودة في ثلاجتك.

منظمات الحرارة الذكية

يمكن أن يساعدك منظم الحرارة الذكي في توفير الموارد وجعل درجة الحرارة في منزلك أكثر متعة.

وتضمن هذه الأجهزة أن درجة الحرارة في منزلك دائماً مناسبة، حيث يمكنك برمجة منظم الحرارة للحفاظ على درجة الحرارة ثابتة ومريحة لعائلتك.

يمكنك أيضاً التحكم فيه عن بُعد من هاتفك المحمول.

وتساعد منظمات الحرارة الذكية على توفير الطاقة، ويمكنك ضبط الوقت الذي يجب أن يتم فيه تشغيل التدفئة أو إيقاف تشغيلها حتى لا تقوم بتسخين المكان دون داع عندما لا يكون هناك أحد في المنزل.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه الأجهزة اكتشاف وقت رفع درجة الحرارة أو خفضها.

المقابس الذكية

تتيح لك المقابس الذكية التحكم عملياً في أي جهاز إلكتروني وجهاز متصل بها عن بُعد باستخدام هاتفك الذكي.

وتعتبر المقابس الذكية مفيدة بشكل لا يصدق إذا لم تكن متأكداً مما إذا كنت قد أغلقت الموقد أو فصلت المكواة أو غير ذلك من الأجهزة الكهربائية.

ويمكنك إيقاف تشغيل هذه المنافذ بسرعة.

ويمكنك حتى استخدام المقابس الذكية لتشغيل وإطفاء الأنوار أثناء إجازتك لإعطاء الانطباع بأن شخصاً ما في المنزل.

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مكانس الروبوت الكهربائية

تأتي المكانس الكهربائية الحديثة على شكل روبوتات وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيف الغرف والمساحات الكبيرة، وتحديد العقبات وإيجاد الطرق الأكثر فاعلية للتنظيف، وتساعد على توفير وقت وجهد ربة المنزل.

الأقفال الذكية

تجعل الأقفال الذكية منزلك أكثر أماناً، لأنها تتيح لك معرفة متى عاد أطفالك من المدرسة، أو إذا دخل شخص ما إلى منزلك.

وستعرف أيضاً ما إذا كان شخص غريب يحاول الدخول وأنت لست في المنزل.

وتتواصل هذه الأقفال معك باستخدام تطبيق على هاتفك الذكي.

حتى أن بعض الأقفال تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي GPS للتعرف على اقترابك من المنزل وفتح الباب لك.