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المخابرات العامة تحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال في بيت لحم

الإثنين 29 مايو 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تمكن جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم، من إحباط صفقة تسريب أراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال.

وقال مصدر أمني في الجهاز، إنه بناءً على معلومات استخبارية حول عملية لتسريب أراضٍ إلى الاحتلال في محافظة بيت لحم، تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه العملية، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذها، الأمر الذي أفشل مخططا لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال.

وأضاف المصدر أنه تم إحالة الموقوفين وملف القضية، إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وأوضح المصدر أن الأراضي المستهدفة تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم وهي ملاصقة لمستوطنتي "بيتار عليت، ودانيال".

وأهاب جهاز المخابرات العامة، بالمواطنين توخي الحيطة والحذر في أية عملية بيع أراضٍ، والتأكد من كل الإجراءات وفق القانون، خاصة في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أية حالة يُشتبه بها.

#بيت لحم #المخابرات العامة #الاحتلال #تسريب الاراضي

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