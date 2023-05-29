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فوزان في افتتاح كأس جوال لكرة السلة

الإثنين 29 مايو 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان في افتتاح كأس جوال لكرة السلة



غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، كأس جوال “دورة الراحل عادل أسمري”، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة جوال للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء السبت، على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وسبق انطلاقة المباراتين، قراءة الفاتحة على روح الفقيدين الراحلين المفوض الدولي عادل أسمري، والذي تحمل البطولة إسمه، وحكيم الرياضة الفلسطينية الحاج إبراهيم أبو سليم، الذي وافته المنية، مساء أول أمس الخميس.

وفي المجموعة الأولى انتصر شباب البريج (79-68) على خدمات رفح، في مباراة سيطر عليها الفائز على أرباع المباراة ليرفع الشباب رصيده لنقطتين في صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، وبات خدمات رفح ثانيا مؤقتا بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية انتصر جمعية الشبان المسيحية (70-56) على غزة الرياضي في مباراة تقاسم فيها الفريقان الفوز بنتائج أرباعها، ليرفع الفائز رصيده لنقطتين في المركز الأول مؤقتا، وبات غزة الرياضي ثانيا مؤقتا بنقطة واحدة.

#كرة السلة #الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة #فوزان #جوال

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