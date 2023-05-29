نادي السلام يتوّج ببرونزية بطولة غرب آسيا

عمان / سما /

حقق نادي السلام الفلسطيني للكراسي المتحركة انجازاُ تاريخياً فريدا بعد تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة غرب آسيا السابعة للأندية، والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشارك نادي السلام في البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وقدم نتائج مميزة بحضور عضو اللجنة الأولمبية الفلسطينية “خالد الوادية”.

وقدم بطل فلسطين وغزة، لوحة قتالية في لقاءه الرابع مع بطل آسيا العام الماضي ووصيف البطولة العربية قبل اسبوعين بنتيجة 64/55 بقيادة المدرب المصري حسام عباس الذي أبدى إعجابه واندهاشه مع الروح القتالية للفريق الغزي.

وظهر السلام في البطولة عبر اللقاءات الاربعة حصان الاسود في البطولة مما جعله محل اعجاب وأبهار خاصة ان الفريق ضم فقط 7 لاعبين فقط بينهم اللاعب المحترف المغربي زهير شلط.

وتستعد اللجنة المنظمة لتكريم الفريق الغزي مساء السبت في صالة الامير حمزة بعد أن انحصر اللقب بين ناديي الكويت الكويتي وأجيال الغد الأردني.

وأبدى الدكتور الوادية إعجابه الكبير وحضر المباراة الكاملة السلام ونظيره الكويت وبث الروح والمعنويات في نفوس اللاعبين قبل وبعد المباراة واعدا بتقديم الدعم للألعاب البارالمبية وكرة السلة للكراسي المتحركة التي حققت إنجازات وبطولات نوعية على المستوى العربي والآسيوي والدولي.

وأعرب محمد الخزاعلة رئيس اللجنة المنظومة ورئيس اتحاد غرب آسيا عن اعتزازه وفخره بالفريق القادم من غزة بعد معاناة وصوله إلى الأردن وتقديم العروض الفنية العالية التي أبهرت كل من تابع البطولة.

وتفوق بطل غزة على فريق المستقبل بطل الاردن وفريق المستقبل بطل الضفة الغربية وخسر مباراتي نادي اجيال الغد والكويت الكويتي بصعوبة علماً أنه الفريق الوحيد الذي لعب على مدار أربعة أيام متتالية في أجواء لم يعتاد عليها اللاعب الغزي في ظل النقص العددي باللاعبين.