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نادٍ من غزة يضم نجم ليون الفرنسي والمنتخب المغربي

الإثنين 29 مايو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ من غزة يضم نجم ليون الفرنسي والمنتخب المغربي



غزة / سما /

أعلن نادي السلام الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة ، عن ضم نجم نادي ليون الفرنسي والمنتخب المغربي اللاعب المتألق “زهير شلط”.

وشارك النجم المغربي “شلط” مع نادي السلام لأول مرة في بطولة غرب آسيا، المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقدم أداءً لافتاً، ليقوده لإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز فريد لممثل غزة وفلسطين.

وذكر نادي السلام عبر موفده الإعلامي أحمد أبو دياب، أن نجم الدوري الفرنسي “شلط”، وافق على عرض الانضمام لبطل غزة، فور التواصل معه مباشرة دون تردد، مؤكداً أن الموهوب المغربي اختار أن يلعب لصالح النادي الغزي مجاناً دون مقابل، وذلك حباً في فلسطين وقضيتها العادلة.

ويعتبر “شلط” هداف نادي السلام في البطولة الآسيوية المقامة حاليا بالأردن، ومرشحاً قوياً للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بنسختها السابعة.

كما سبق للنجم “شلط” التتويج مع المنتخب المغربي بالعديد من البطولات والألقاب، فضلاً عن تاريخه الاحترافي العريق في الدوري الفرنسي والذي امتد لأكثر من 12 عاماً.

#ليون الفرنسي #المنتخب المغربي #غزة #نادي السلام الفلسطيني #ذوي الاعاقة #زهير شلط

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