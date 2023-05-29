مبابي يؤجل حلم ريال مدريد بتصريحٍ واضح

وكالات / سما /

أغلق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الطريق أمام إتمام خطوة انتقاله لنادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

وارتبط مبابي بخطوة انتقال مُحتملة لنادي ريال مدريد منذ عدة سنوات، ولكن الخطوة لم تتم بعد رغم اهتمام الميرنجي ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وجاء حديث مبابي في احتفالية تكريمه لحصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم بمُسابقة الدوري الفرنسي التي حسمها الباريسيون مساء السبت.

وقال مبابي، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :”من دواعي السرور أن أدون اسمي في تاريخ الدوري في بلدي”.

وعن استمراره مع الباريسيين، قال مبابي :”أنا سعيد للغاية بالتجديد (قبل عام من الآن)، سألعب العام المُقبل في باريس سان جيرمان، لازلت أملك عقداً، وسأفي بعقدي”.

يُذكر أن مبابي قد جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024، ويملك بنداً في عقده يتيح له اختيار البقاء لموسمٍ إضافي حتى 2025.

وذكرت تقارير فرنسية أن مبابي لن يُفعل البند الذي يُبقيه مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية انضمامه للميرنجي في صيف 2024.