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ضربة قوية لبرشلونة بإصابة نجمه لفترة طويلة في مباراة مايوركا

الإثنين 29 مايو 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لبرشلونة بإصابة نجمه لفترة طويلة في مباراة مايوركا



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن أليكس بالدي ظهير أيسر برشلونة قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وشارك أليكس بالدي في مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا التي أقيمت مساء يوم الأحد وانتهت بفوز كاسح للبرسا بثلاثية نظيفة.

وتعرض أليكس بالدي للإصابة في الكاحل بعد تدخل لاعب مايوركا نداي عليه بقوة، حيث اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو “الفار” ويقرر طرده.

ولم يتمكن أليكس بالدي من الاستمرار واضطر تشافي هيرنانديز إلى تبديله بعد مرور 15 دقيقة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات المبدئية للنجم الإسباني الشاب ابن 19 عاماً تشير إلى تمزق جزئي في أربطة الكاحل الأيمن حيث التقرير الصادر من برشلونة يتحدث عن غيابه لمدة لا تقل عن سبعة أسابيع.

وأكملت الصحيفة أن أليكس بالدي لن يبدأ الفترة التحضيرية مع برشلونة استعداداً للموسم الجديد، وسيغيب عن المباريات المتبقية من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

#برشلونة #مايوركا #ريال مايوركا #أليكس بالدي

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