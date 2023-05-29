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فيديو.. برشلونة يفوز على مايوركا بثلاثية في ليلة وداع بوسكيتس وألبا

الإثنين 29 مايو 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يفوز على مايوركا بثلاثية في ليلة وداع بوسكيتس وألبا



وكالات / سما /

تمكن فريق برشلونة من تحقيق فوزاً سهلاً على ضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ضمن فعاليات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة مساء أمس الأحد منافسه ريال مايوركا، وتمكن رجال المدرب تشافي هيرنانديز من الفوز بسهولة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ليلة تألق أنسو فاتي الدي سجل هدفين.

وودّع سيرجيو بوسكيتس أسطورة برشلونة وأيضاً جوردي ألبا جماهير الفريق حيث لعب الثنائي آخر مباراة لهما على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” بعد قرار رحيل الثنائي عقب نهاية الموسم.

وتمكن الإسباني أنسو فاتي من تسجيل هدفه الأول لصالح فريقه برشلونة بالدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول بصناعة من جافي.

وضاعف أنسو فاتي النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 24 بصناعة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا بهدفين نظيفين.

واستمرت سيطرة برشلونة في الشوط الثاني، وتمكن جافي من تسجيل هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 88 في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 47 في المركز الثاني عشر.

#برشلونة #مايوركا #بوسكيتس #ألبا #الدوري الاسباني #كامب نو

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