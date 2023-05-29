رئيس الاتحاد البرازيلي : سنتعاقد مع كارلو أنشيلوتي

وكالات / سما /

يعتقد إيدنالدو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سينجح في التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه يعد الهدف الأول للسامبا.

وأصبح منتخب البرازيل بدون مدرب بعد إقالة تيتي من منصبه كمدرب للفريق عقب انتهاء منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر نهاية عام 2022.

ويتبقى في عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد موسم واحد ينتهي في الصيف المقبل، وبالرغم من تأكيد المدرب نفسه على استمراره مع المرينجي حتى نهاية عقده مع دعم واضح من رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، إلا أن إيدنالدو واثق من قدرته على التعاقد مع المدرب الإيطالي.

وتحدث إيدنالدو لـ “Uol Esporte عن حظوظ منتخب البرازيل في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي قائلاً “خطتنا الأساسية تكمن في التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، ولدينا شعور بأن ذلك سيحدث”.

وأضاف “كارلو أنشيلوتي يحب المنتخب البرازيلي، ويعرف العديد من اللاعبين، وكذلك كرة القدم البرازيلية”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تمكن فقط هذا الموسم من التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، بينما فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، وأيضاً دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.