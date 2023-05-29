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ميلان يهزم يوفنتوس ويضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 29 مايو 2023 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يهزم يوفنتوس ويضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

تمكن فريق ميلان من الفوز على مُنافسه فريق يوفنتوس بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد بدأ عن طريق الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو في الدقيقة 40 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية مُتقنة نفذها دافيد كالابريا نجح جيرو في ترجمتها لهدفٍ بعد لعبة رأسية مُبهرة تحمل بصمته المُميزة.

وحاول لاعبو يوفنتوس إدراك هدف التعادل على أقل تقدير ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوزٍ ثمين للروسونيري وتأهل مُستحق لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

وارتفع رصيد ميلان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 67 يحتل بهم الفريق المركز الرابع، ولن يتمكن مُنافسو الروسونيري من اللحاق به في الجولة الأخيرة من المُسابقة.

حيث يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 61 نقطة، يليه روما في المركز السادس برصيد 60 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 59 نقطة.

وسيختتم ميلان موسمه في الكالتشيو بمُواجهة هيلاس فيرونا على أرض سان سيرو يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب يوفنتوس على أرض أودينيزي في نفس اليوم.

#رافائيل لياو #ميلان #يوفنتوس #دوري أبطال أوروبا #الدوري الإيطالي

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