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اشتية يتوجه على رأس وفد وزاري للقاهرة

الإثنين 29 مايو 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتوجه على رأس وفد وزاري للقاهرة



رام الله / سما /

يتوجه صباح الإثنين، رئيس الوزراء محمد اشتية على رأس وفد وزاري إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، في زيارة ستستمر لمدة 3 أيام.

وقالت مصادر أمس، إن الوفد سيبحث خلال الزيارة العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات.

وبينت المصادر، أن الزيارة ستتم بدعوة من الحكومة المصرية، وسيتم خلالها بحث العديد من القضايا ومنها ما يتعلق بشؤون الأوضاع الحياتية وجانبًا منها السياسية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت إلى أن الوفد الوزاري، سيرافقه وفد من رجال الأعمال لبحث سبل الاستثمار والتعاون مع نظرائهم المصريين في فلسطين كافة، سواء الضفة أو غزة.

وأكدت أن الأمور الحياتية في غزة ستكون في إطار البحث والتواصل مع المسؤولين المصريين ومنها ملف معبر رفح.

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