رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

تقديرات الحكومة والكنيست: لن يقر الانقلاب على الجهاز القضائي حتى نهاية الصيف

وزير في الليكود: تمت إدارة الانقلاب القضائي بشكل عشوائي وتسبب بأضرار كبيرة في الخارج والداخل

بن غفير يتهم المستشارة القانونية للحكومة بأنها ضد الحركة الصهيونية والحكومة لم تقر "قيم الصهيونية في عمل الحكومة"

متظاهرون في جامعة تل أبيب ضد رئيس لجنة القانون والدستور واتهامه بأنه فاشي

"بقاء السلطان": الرئيس التركي أردوغان يفوز بالانتخابات الرئاسية

أعلام إسرائيل يتهمون المطرب العالمي روجر ووترس باللاسامية في حفل له بألمانيا كونه يهاجم السياسة الإسرائيلية

"معاريف":

غلاء المعيشة على سلم أولويات الحكومة

الحكومة ستحاول منع رفع سعر البنزين بعد ارتفاع سعر الدولار

بن كسبيت: بعد أن دُمر الاقتصاد قرر نتنياهو تشكيل لجنة لمحاربة غلاء المعيشة لكن حتى تجتمع اللجنة سيواصل توزيع مليارات الشواقل لوزراء لا حاجة إليهم

نتنياهو يأمر بتجميد قانون الدعم المالي للمنظمات الحكومية بسبب الضغط الدولي

هرتسوغ سيزور غدا أذربيجان على رأس وفد إسرائيلي

2000 شرطي ومقاتل سيحرسون مسيرة مثليي الجنس بالقدس

"هآرتس":

أردوغان تغلب على منافسه بفارق طفيف

سياسة الاغتيالات لجيش الاحتلال تسعى إلى تقليص الإصابات بين المدنيين لكن الواقع يختلف كليا

المستشارة القانونية تعارض تقوية قانون القومية كما طالب بن غفير

نائب رئيس البلدة في القدس وحاخامات وعشرات اليهود المتطرفين اعتدوا بالبصق والشتائم والعنف الجسدي على المسيحيين الذين صلَّوا في البلدة القديمة

رد اقتراح قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

روغل ألفر: أنا مع روجر ووترس