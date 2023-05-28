رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى خبر إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب قرية المغير شرق رام الله، وثالث في مخيم طولكرم.

وفي الشأن الدولي، ركزت الصحف على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب قرية المغير وثالث في مخيم طولكرم

اشتية: منظمة التحرير هي صمام الأمان وبوصلة النضال ليحقق شعبنا أهدافه بإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال

الجامعة العربية تؤكد دعمها المطلق للموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات استهداف المناهج التعليمية

مسيرة إسنادا للأسير وليد دقة والأسرى المرضى

نيابة عن الرئيس: السفيرة روان سليمان تقلد إبراهيم الباز ميدالية الإنجاز

معارضة في إسرائيل لمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

*"الأيام":

إصابة مواطنين خلال مواجهات تصدت لمحاولتي اقتحام مخيمي طولكرم والعروب

إصابة شابين واعتقال أحدهما قرب المغير

"أردوغان" رئيسا لتركيا بعد فوزه بالانتخابات

مستوطنون يعتدون قرب اللبن الشرقية وإصابات خلال مواجهات في عرابة

اشتية يصل إلى القاهرة اليوم على رأس وفد وزاري

الجيش الإسرائيلي يستخدم "منطادا" كبيرا في الشمال برصد دخول أي طائرة عبر الحدود

قناة عبرية: مجرمون إسرائيليون أسسوا "مجتمعا إجراميا مزدهرا" في دبي

الشرطة الإسرائيلية تشن حملة ملاحقة للعمال الفلسطينيين وتعتقل المئات

إسرائيل تفتتح موقعا إلكترونيا يشمل وثائق حرب 1973

أوكرانيا تؤكد تصديها "لأكبر" هجوم بالمسيرات منذ بدء الغزو الروسي

*"القدس":

أردوغان رئيسا لتركيا لولاية جديدة

اشتية يتوجه إلى القاهرة اليوم على رأس وفد وزاري

إصابات ومداهمات واعتداءات للمستوطنين

275 مستوطنا وشرطيا اقتحموا المسجد الأقصى

الناطقة باسم "أونروا": وكالة الغوث قادرة على تغطية "خدماتها" حتى "أيلول" المقبل

مداولات حول مشروع قانون الإعلان عم مناطق طبيعية وأثرية في الضفة "مواقع قومية"

إسرائيل تفتتح موقعا إلكترونيا يشمل وثائق حرب 1973

إطلاق نار في السودان وسط دعوات لتمديد الهدنة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم "مناورات عسكرية"